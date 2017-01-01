У Нацкомісії заявили, що ввели абонплату за газ заради конкуренції на ринку

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Чиновник зазначив, що таким чином з'явиться можливість економії грошей для споживачів

Розділення плати за газ на таку, що нараховується за спожитий обсяг і за доставку споживачеві, призведе до конкуренції на ринку газопостачання, щоб споживачі могли обирати різних постачальників.

Про це сказав у ефірі Еспресо.TV голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.

«Це вводиться, щоб споживачі платили не все за раз і в один котел. 87% - це власне газ як товар, 13% - це ліцензіати комісії – «Укртранскгаз», «Облгаз». Комісія регулює лише ці 13% у загальній платіжці. Відокремлення, яке вчора було прийняте, дасть можливість рухатися до конкуренції на ринку, щоб споживачі могли обирати різних постачальників газу», - сказав Вовк.

Чиновник зазначив, що таким чином з'явиться можливість економії грошей для користувачів найрозповсюдженіших лічильників.

«Якщо казати про абсолютний розмір рахунку, для наймасовішого лічильника потужністю g4 загальна плата за газ зменшується. Якщо раніше споживання 1800 кубометрів на рік плата була 12380 грн, тепер вона буде 11900 грн - на 4% менше», - пояснив Вовк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила щомісячну абонплату за газ.