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    У Нацраді не бачать підстав для припинення мовлення телеканалом «1+1»

    • 29 Грудня, 10:23
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    <span>Ольга Герасим'юк</span>
    Ольга Герасим'юк

    Ольга Герасим'юк упевнена, що канал «1+1» продовжить роботу

    Підстав для припинення мовлення телеканалом «1+1» немає. Про це «РБК-Україна» заявила перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

    «Я переконана, що канал буде вести мовлення згідно з рішенням Нацради про продовження ліцензії, прийнятим 15 грудня. Не бачу підстав для іншого і буду відстоювати цю позицію», – наголосила Герасим'юк.

    Нагадаємо, в ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканала «1+1» опублікували звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Верховної Ради.

    У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії. Нібито, незважаючи на те, що Нацрада з телерадіомовлення ухвалила рішення про переоформлення продовження ліцензії, її так і не було видано.

    Крім того, у своєму зверненні працівники «1+1» заявили про наявну у них інформацію про плани рейдерського захоплення телеканала, причому замішана в цьому нібито Адміністрація президента.

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