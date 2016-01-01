У Нацраді не бачать підстав для припинення мовлення телеканалом «1+1»

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Ольга Герасим'юк

Ольга Герасим'юк упевнена, що канал «1+1» продовжить роботу

Підстав для припинення мовлення телеканалом «1+1» немає. Про це «РБК-Україна» заявила перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

«Я переконана, що канал буде вести мовлення згідно з рішенням Нацради про продовження ліцензії, прийнятим 15 грудня. Не бачу підстав для іншого і буду відстоювати цю позицію», – наголосила Герасим'юк.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканала «1+1» опублікували звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Верховної Ради.

У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії. Нібито, незважаючи на те, що Нацрада з телерадіомовлення ухвалила рішення про переоформлення продовження ліцензії, її так і не було видано.

Крім того, у своєму зверненні працівники «1+1» заявили про наявну у них інформацію про плани рейдерського захоплення телеканала, причому замішана в цьому нібито Адміністрація президента.