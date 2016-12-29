У Нацраді пояснили, що треба зробити телеканалу «1+1», аби не втратити ліцензію

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Телеканал «1+1» мусить подати оновлену інформацію щодо бенефіціарів

Голова Нацради Юрій Артеменко заявляє, що телеканал 1+1 має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію «Приватбанку».

Про це він заявив у коментарі «Детектору медіа».

Він нагадав норму закону, яка згадана вище: що продовжена ліцензія видається не раніше останнього дня строку дії старої ліцензії.

«15 грудня Національна рада переоформила і продовжила ліцензію «1+1». За це рішення проголосували всі члени Нацради. Розгляд заявки каналу тривав 6 місяців через численні недоліки з боку ліцензіата, які представники ліцензіата виправляли разом зі співробітниками нашого апарату. Ми прийняли рішення, як тільки були виправлені всі недоліки», - нагадав пан Артеменко.

Далі, нагадав він, відбулася націоналізація «Приватбанку». У зв’язку із цим Нацрада запитала в каналу «1+1» оновлені дані про кінцевих бенефіціарів. Спершу усно, а 28 грудня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук надіслала «1+1» офіційний запит щодо бенефіціарів.

«Тим часом «1+1» від нас вимагав терміново видати їм бланк ліцензії. Ми їм відповідали, що не маємо права видавати раніше завершення строку дії ліцензії – тобто не раніше 29 грудня. Цікаво, що в законі не зазначено кінцевий строк видачі бланка продовженої ліцензії. З нашої загальної практики ми видаємо бланк продовженої ліцензії протягом до 30 днів з моменту сплати ліцензійного збору, як у випадку з видачею нових ліцензій», - пояснив юридичну позицію голова Нацради.

За словами пана Артеменка, Нацрада не виставляла «1+1» рахунку на сплату ліцензійного збору, оскільки запитала оновлені дані для ліцензії.

«Вони самі оплатили ліцензійний збір 23 грудня без виставлення рахунку, навіть переплатили удвічі. Ми їм будемо повертати половину суми», - повідомив голова Нацради.

Оскільки ліцензійний збір сплачено 23 грудня, Нацрада вважає, що має час на видачу бланку продовженої ліцензії до 23 січня.

«Чому вони так поспішають – я не знаю. Можливо, це якось пов’язано з «Приватбанком», - припустив Артеменко.

Голова Нацради наголосив, що «1+1» може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, адже вже прийнято рішення Нацради про продовження строку дії ліцензії.

Водночас ведуча каналу «1+1» Марічка Падалко на своїй сторінці facebook повідомила про посилену охорону на каналі.

«На каналі сьогодні зранку, як і в той самий час три роки тому - посилена охорона. Тоді ми хотіли вберегтися від можливого штурму під час подій на Майдані, сьогодні - від можливого «віджиму», - написала вона.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканала «1+1» опублікували звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Верховної Ради.

У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії. Нібито, незважаючи на те, що Нацрада з телерадіомовлення ухвалила рішення про переоформлення продовження ліцензії, її так і не було видано.

Крім того, у своєму зверненні працівники «1+1» заявили про наявну у них інформацію про плани рейдерського захоплення телеканала, причому замішана в цьому нібито Адміністрація президента.