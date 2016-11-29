У «Народному фронті» розповіли, коли Рада скасує «закон Савченко»

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На думку Геращенка, цей закон у підсумку призвів до звільнення із в'язниць одіозних корупціонерів

У лютому депутати Верховної Ради можуть скасувати скандальний «закон Савченко».

Про це в ефірі «112 Україна» заявив депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко.

«Закон Савченко», який, я дуже сподіваюся, зараз мене бачать колеги-депутати, ми в лютому місяці нарешті скасуємо», - сказав він.

Геращенко зазначив, що на його думку, цей закон призвів у підсумку до того, що із в'язниць вийшли одіозні корупціонери та шахраї.

«До чого призвів цей закон? Ми почали зараховувати тим, хто сидить у СІЗО, це, як правило, за тяжкі злочини – вбивства, пограбування, людям рік за півроку. Підсумок: вийшли одіозні корупціонери, одіозні шахраї...», – сказав Геращенко.