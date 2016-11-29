  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У «Народному фронті» розповіли, коли Рада скасує «закон Савченко»

    • Сьогодні, 05:18
    • Розсилка

    На думку Геращенка, цей закон у підсумку призвів до звільнення із в'язниць одіозних корупціонерів

    У лютому депутати Верховної Ради можуть скасувати скандальний «закон Савченко».

    Про це в ефірі «112 Україна» заявив депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко.

    «Закон Савченко», який, я дуже сподіваюся, зараз мене бачать колеги-депутати, ми в лютому місяці нарешті скасуємо», - сказав він.

    Геращенко зазначив, що на його думку, цей закон призвів у підсумку до того, що із в'язниць вийшли одіозні корупціонери та шахраї.

    «До чого призвів цей закон? Ми почали зараховувати тим, хто сидить у СІЗО, це, як правило, за тяжкі злочини – вбивства, пограбування, людям рік за півроку. Підсумок: вийшли одіозні корупціонери, одіозні шахраї...», – сказав Геращенко. 

    Читайте також
    закон Савченко Антон Геращенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ