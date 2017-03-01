У Насірова не виявлено невідкладної патології, — Інститут кардіології

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Насірову рекомендовано дообстеження в багатопрофільному стаціонарі

Обстеження відстороненого від посади глави Державної фіскальної служби Романа Насірова в Інституті кардіології імені Стражеска не виявило в нього гострої невідкладної кардіографічної патології.

Про це йдеться у висновку лікарської комісії Інституту кардіології, передає «Українська правда».

«Внаслідок проведених дообстежень (ЕКГ, Ехо-КГ, моніторування артеріального тиску, біохімічного обстеження крові) даних про гостру невідкладну кардіографічну патологію немає», — йдеться в документі.

Також відзначається, що через відсутність коронаровентрикулографії (найбільш точний малотравматичний метод, що дозволяє обстежити особливості анатомії судин серця — ред.) та інших об'єктивних даних, уточнення діагнозу не вбачається за можливе. Саме тому Насірову рекомендовано дообстеження в багатопрофільному стаціонарі.