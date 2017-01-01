У найближчі два дні в Україні буде тепла і суха погода

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У Києві - без опадів, вночі і вранці місцями туман

У четвер, 9 березня, в Україні вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, на сході до 3 градусів морозу, вдень 8-13 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві - без опадів, вночі і вранці місцями туман; температура вночі 2-4 градусів тепла, вдень 10-12°. У п'ятницю, 10 березня, вночі у західних, вдень на Правобережжі невеликі, місцями помірні дощі. Вітер південно-східний, у західній частині з переходом на північний, 5-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 7-13 градусів тепла, у південній частині місцями 15-18 градусів.

У Києві без опадів, лише ввечері можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4 градусів тепла, вдень 8-10 градусів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 8 березня середньодобова температура повітря у Києві з 1881 року становила -1,6 градуса. Найхолодніша ніч (-20,8°) була в 1964 році, а найтепліший день (+14,8°) був в минулому році. Найбільша кількість опадів (18 мм) випало в 1917 році. Ймовірність випадання опадів у цей день складає 38%. Максимальної висоти сніговий покрив (64 см) досяг у 1900 році.

«Нинішнє 8 березня буде значно тепліше кліматичної норми і за температурними параметрами буде відповідати початку квітня», – говориться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії.