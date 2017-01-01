У неділю в Україну прийде літнє тепло

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Теплий травневий день

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів

У неділю, 28 травня, в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Джерело: Українські новини