  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У неділю в Україну прийде літнє тепло

    • Сьогодні, 14:45
    • Розсилка
    Теплий травневий день
    Теплий травневий день

    У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів

    У неділю, 28 травня, в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    Читайте також

    У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +20...+25 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ