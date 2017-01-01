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    У ніч на четвер очікуються заморозки

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    Заморозки на грунті
    Заморозки на грунті

    У Києві мінлива хмарність, без опадів

    У четвер, 18 травня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +17...+19 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+10 градусів, на поверхні ґрунту, крім Закарпаття, місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +15...+23 градуса. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +12...+17 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Чернігівській і Сумській областях місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, на ґрунті місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +15...+20 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, на ґрунті місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +15...+20 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +10...+15 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, на ґрунті, крім узбережжя морів, місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +16...+21 градус.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +17...+19 градусів.

    Джерело: Українські новини

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