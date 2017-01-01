У нічному клубі Бахмута сталася стрілянина: поранено чоловіка
- Сьогодні, 17:48
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Поліцейські ретельно оглянули місце злочину, речові докази вилучено
У Бахмуті Донецької області у результаті конфлікту з подальшою стріляниною в нічному клубі поранено чоловіка. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.
Вчора, 28 квітня, близько 1:30 у розважальному закладі стався конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого 33-річний житель Бахмута дістав вогнепальне поранення з численними ураженнями внутрішніх органів.
До місцевого відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в міську лікарню госпіталізовано місцевого жителя з вогнепальним пораненням правої поперекової області, з пошкодженням внутрішніх органів.
«У результаті першочергових слідчо-оперативних дій було встановлено, що тілесні ушкодження чоловік дістав у нічному клубі Бахмута внаслідок конфлікту з одним із відвідувачів. Між чоловіками сталася бійка, в ході якої нападник вистрілив у потерпілого з предмета, схожого на пістолет», - йдеться в повідомленні.
Поліцейські ретельно оглянули місце злочину, речові докази вилучено. Встановлено та опитано свідків та очевидців події. Здійснюються слідчо-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Джерело: 112 Україна