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    У нічному клубі Бахмута сталася стрілянина: поранено чоловіка

    • Сьогодні, 17:48
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    Стрілянина
    Стрілянина

    Поліцейські ретельно оглянули місце злочину, речові докази вилучено

    У Бахмуті Донецької області у результаті конфлікту з подальшою стріляниною в нічному клубі поранено чоловіка. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

    Вчора, 28 квітня, близько 1:30 у розважальному закладі стався конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого 33-річний житель Бахмута дістав вогнепальне поранення з численними ураженнями внутрішніх органів.

    До місцевого відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в міську лікарню госпіталізовано місцевого жителя з вогнепальним пораненням правої поперекової області, з пошкодженням внутрішніх органів.

    «У результаті першочергових слідчо-оперативних дій було встановлено, що тілесні ушкодження чоловік дістав у нічному клубі Бахмута внаслідок конфлікту з одним із відвідувачів. Між чоловіками сталася бійка, в ході якої нападник вистрілив у потерпілого з предмета, схожого на пістолет», - йдеться в повідомленні.

    Поліцейські ретельно оглянули місце злочину, речові докази вилучено. Встановлено та опитано свідків та очевидців події. Здійснюються слідчо-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    Джерело: 112 Україна

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