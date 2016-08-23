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    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі

    • 1 Сiчня, 02:23
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    Інцидент стався під час святкування Нового року в популярному нічному клубі Reіna

    У Стамбулі під час святкування нового року в популярному нічному клубі Reіna сталася стрілянина. Вогонь відкрив чоловік у костюмі Санта Клауса.

    Про це повідомляє CNN Turk.

    BNO News повідомляє, що атака ще триває і на місці мінімум два стрілка - обидва в костюмах Санта Клауса. Є загиблі та постраждалі. На місце події прибувають автомобілі швидких. У той же час Reuters і турецький телеканал NTV повідомляє тільки про велике число постраждалих.

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    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі
    У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі


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