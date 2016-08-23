У нічному клубі Стамбулу невідомі в костюмах Санта Клауса відкрили стрілянину: є постраждалі

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Інцидент стався під час святкування Нового року в популярному нічному клубі Reіna

У Стамбулі під час святкування нового року в популярному нічному клубі Reіna сталася стрілянина. Вогонь відкрив чоловік у костюмі Санта Клауса.

Про це повідомляє CNN Turk.

#BREAKING Attackers allegedly entered Istanbul's Reina night club in Santa costumes, opened fire randomly #Turkey pic.twitter.com/fApCLhdD7u — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 31 грудня 2016 р.

BNO News повідомляє, що атака ще триває і на місці мінімум два стрілка - обидва в костюмах Санта Клауса. Є загиблі та постраждалі. На місце події прибувають автомобілі швидких. У той же час Reuters і турецький телеканал NTV повідомляє тільки про велике число постраждалих.

Screenshot from video shows one of the gunmen during mass shooting at Reina night club (Credit: DHA) https://t.co/7yaCmPa23z pic.twitter.com/NJE72BpTSe — BNO News (@BNONews) 31 грудня 2016 р.



