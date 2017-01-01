У Нігерії 7 футбольних фанів загинули через падіння електрокабелю на будинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футбольні фани загинули через падіння електрокабелю на будинок

Жертви загинули одразу після падіння кабелю під високою напругою

У нігерійському місті Калабар щонайменше 7 фанатів футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» загинули, коли електричний кабель впав на будинок, де вони зібралися для перегляду матчу.

Про це повідомляє CNN.

За словами поліції, жертви загинули одразу після падіння кабелю під високою напругою. Як повідомляє ВВС, після інциденту було госпіталізовано 30 осіб.

Вболівальники зібралися у приміщенні для перегляду гри «Манчестер Юнайтед» у чвертьфіналі Ліги Європи проти бельгійського клубу.