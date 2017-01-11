У Німеччині схвалили законопроект про рівні зарплати чоловіків та жінок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з повідомленням, компанії з 500 або більше працівниками будуть зобов'язані регулярно звітувати про зарплати своїх працівників

Кабінет міністрів Німеччини схвалив законопроект, який покликаний забезпечити рівні заробітні плати за однакову роботу для чоловіків та жінок.

Про це повідомляє FoxNews.

Відповідно до проекту закону, робочі в компаніях, які налічують 200 або більше працівників, матимуть законне право дізнатися, яку заробітну плату отримують їхні колеги протилежної статі за таку саму роботу.

«Визначення заробітної плати вже не буде приховане, і співробітники могли б подати в суд, якщо компанія не може продемонструвати, що їхня заробітна плата є справедливою», — сказала міністр у справах родини, молоді та жінок Мануела Швейзіг.

Згідно з повідомленням, компанії з 500 або більше працівниками будуть зобов'язані регулярно звітувати про зарплати своїх працівників.

Як зазначається, у Німеччині валовий дохід жінок в середньому на 21% менший, ніж у чоловіків.