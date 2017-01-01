У Німеччині створили підрозділ армії по боротьбі з кібератаками

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Чисельність нового підрозділу спочатку складе 260 осіб

У німецькій армії створено підрозділ, покликаний протидіяти хакерським атакам і захистити військові програми, що управляють зброєю. Нова структура почала працювати з 1 квітня.

Про це повідомляє ВВС.

Кіберкомандування буде окремою організацією в структурі Збройних сил Німеччини та рівноправним із сухопутними силами, ВМФ, медичним підрозділом і допоміжною службою.

Чисельність нового підрозділу спочатку складе 260 осіб. Очікується, що до липня 2017 року кількість співробітників командування зросте до 13,5 тисяч.

Також зазначається, що Міноборони Німеччини запустило активну рекламну кампанію для залучення фахівців в IT-індустрії до нового підрозділу.