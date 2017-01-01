У Німеччині загорівся табір біженців: 30 постраждалих
- Сьогодні, 00:38
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За інформацією поліції, кілька важко постраждалих у пожежі були госпіталізованіВ результаті пожежі в таборі для біженців в німецькому місті Гефельгофі постраждали щонайменше 30 осіб.
Про це повідомляє ABC News.
Пожежа сталася 5 січня у колишніх військових казармах, де було облаштовано центр з розміщення мігрантів.
За інформацією поліції, кілька важко постраждалих у пожежі були госпіталізовані.
Там проживали близько 500 шукачів притулку.