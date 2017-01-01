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    У Німеччині загорівся табір біженців: 30 постраждалих

    • Сьогодні, 00:38
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    За інформацією поліції, кілька важко постраждалих у пожежі були госпіталізовані

    В результаті пожежі в таборі для біженців в німецькому місті Гефельгофі постраждали щонайменше 30 осіб.

    Про це повідомляє ABC News.

    Пожежа сталася 5 січня у колишніх військових казармах, де було облаштовано центр з розміщення мігрантів.

    За інформацією поліції, кілька важко постраждалих у пожежі були госпіталізовані.

    Там проживали близько 500 шукачів притулку.

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