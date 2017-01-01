У Німеччині закликали відсторонити Росію від Олімпіади-2018

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Представники Росії на Олімпіаді

Росія недостатньо усвідомлює неправомірність вчиненого - Фрайтаг

Голова комітету бундестагу у справах спорту Дагмар Фрайтаг закликає звільнити Росію від участі в зимових Олімпійських іграх-2018 в південнокорейському Пхенчхані. Про це вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

«Росія недостатньо усвідомлює неправомірність вчиненого. Я вважаю, необхідно дати зрозуміти, що за таких умов російська збірна не може брати участі в Олімпійських іграх на початку 2018 року», - сказала Фрайтаг.

Раніше легкоатлети та важкоатлети збірної Росії були не допущені до участі в літніх Іграх-2016 в Ріо через допінговий скандал.

Крім того, Паралімпійська збірна Росії була повністю усунена від Паралімпіади-2016, і в даний час їй заборонено брати участь у відбіркових змаганнях на Паралімпіаду-2018.