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    У Німеччині закликали відсторонити Росію від Олімпіади-2018

    • Сьогодні, 10:14
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    Представники Росії на Олімпіаді
    Представники Росії на Олімпіаді

    Росія недостатньо усвідомлює неправомірність вчиненого - Фрайтаг

    Голова комітету бундестагу у справах спорту Дагмар Фрайтаг закликає звільнити Росію від участі в зимових Олімпійських іграх-2018 в південнокорейському Пхенчхані. Про це вона заявила в інтерв'ю Deutsche Welle.

    «Росія недостатньо усвідомлює неправомірність вчиненого. Я вважаю, необхідно дати зрозуміти, що за таких умов російська збірна не може брати участі в Олімпійських іграх на початку 2018 року», - сказала Фрайтаг.

    Раніше легкоатлети та важкоатлети збірної Росії були не допущені до участі в літніх Іграх-2016 в Ріо через допінговий скандал.

    Крім того, Паралімпійська збірна Росії була повністю усунена від Паралімпіади-2016, і в даний час їй заборонено брати участь у відбіркових змаганнях на Паралімпіаду-2018.

     

    Росія Олімпійські Ігри скандал
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