У Норвегії регіон країни офіційно можуть назвати Мордором
- Сьогодні, 16:07
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Таку незвичайну пропозицію висунули місцеві жителі
Найближчим часом два норвезькі регіони – Тромс і Фіннмарк – мають об’єднатися. З цієї нагоди жителям запропонували обрати назву для нового регіону. Таке голосування в інтернеті запустило видання iTromso.
Місцеві жителі вирішили, що назвою стане Мордор – назва землі, де мешкали орки та панував темний володар Саурон у книзі Джона Р. Толкієна Володар перснів.
Однак професійний лінгвіст Гульбранн Алуоу запевнив, що найкращою назвою для нового регіону все ж таки буде Фіннмарк. Однак про всяк випадок в Норвегії вирішили запитати і у жителів.
Крім звичних варіантів, кшталту Фіннтромс, Троммсфінн, Арктіс або Північна місцина, в опитуванні були два жартівливих: Гокко і Мордор.