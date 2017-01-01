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    У Норвегії регіон країни офіційно можуть назвати Мордором

    • Сьогодні, 16:07
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    Таку незвичайну пропозицію висунули місцеві жителі

    Найближчим часом два норвезькі регіони – Тромс і Фіннмарк – мають об’єднатися. З цієї нагоди жителям запропонували обрати назву для нового регіону. Таке голосування в інтернеті запустило видання iTromso.

    Місцеві жителі вирішили, що назвою стане Мордор – назва землі, де мешкали орки та панував темний володар Саурон у книзі Джона Р. Толкієна Володар перснів.

    Однак професійний лінгвіст Гульбранн Алуоу запевнив, що найкращою назвою для нового регіону все ж таки буде Фіннмарк. Однак про всяк випадок в Норвегії вирішили запитати і у жителів.

    Крім звичних варіантів, кшталту Фіннтромс, Троммсфінн, Арктіс або Північна місцина, в опитуванні були два жартівливих: Гокко і Мордор. 

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