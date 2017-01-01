У Нью-Йорку на мітинг проти Трампа вийшли мер і голлівудські актори

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Кінорежисер Майкл Мур закликав провести 100-денний протест проти обраного глави держави після його інавгурації

У Нью-Йорку на мітинг проти обраного президента США Дональда Трампа вийшли мер міста Білл де Блазіо, а також американські діячі культури Роберт Де Ніро, Марк Руффало, Алекс Болдуїн, і Майкл Мур, передає The Hollywood Reporter.

Кінорежисер Майкл Мур очолив масову акцію протесту поблизу «штаб-квартири» Трампа в Нью-Йорку - хмарочоса Трамп Тауер.

За його словами, в США настає дуже небезпечний час у своїй історії.

«Це буде гірше, ніж ви можете собі придумати», - сказав Мур, закликавши провести 100-денний протест проти обраного глави держави після його інавгурації.