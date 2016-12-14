У Одесі тендер виграла фірма соратника Труханова: школярі їстимуть «елітну» яловичину по 118 грн за кілограм

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Усього з 2013 року фірма-переможець виграла тендерів на 641,65 млн грн

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 3-11 січня за результатами тендерів уклала низку угоду із ТОВ «Проект Інвест ХХІ» про постачання харчових продуктів на загальну суму 151,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Фірма поставлятиме харчі в одеські навчальні заклади протягом 2017 року (повний перелік із цінами – у таблиці нижче). При цьому деякі ціни є вищими за ринкові.

Так, яловичину охолоджену першого ґатунку купують по 118,86 грн за кілограм.

Нещодавно Управління освіти Енергодарської міської ради замовило м’якуш яловичини першої категорії на чверть дешевше – по 87,74 грн за кілограм.

Мандарини та апельсини одеським школярам купують відповідно по 42,36 грн. і 45,48 грн., тоді як у роздрібних мережах вони зараз продаються по 25,00-30,00 грн/кг.

ТОВ «Проект Інвест ХХІ» заснували у квітні 2011 році Владислав Теслюк і Наталя Фоміна. Остання зараз є директором та одноосібним власником фірми. Також вона відома як член Ліберально-гуманістичної партії «Товариш», від якої у 2010 р. балотувалася до Одеської міськради, однак не пройшла.

За даними місцевих ЗМІ, ця фірма входить до групи ГЕРЦ Констятина Ткача, який користується підтримкою з боку мера Одеси Геннадія Труханова.

Усього з 2013 року фірма-переможець виграла тендерів на 641,65 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом на нинішніх торгах було ТОВ «Одеська продуктова компанія» Сергія Павлова, яке з березня 2016 року отримало підрядів на 1,09 млн грн.

Заявку ТОВ «Єреміївський м’ясокомбінат» щодо курятини відхилили через недоліки договору оренди складу.

ТОВ «Українська промислово-логістична група Зиск» зверталося до замовника, щоб той прибрав вимоги, які фірма вважала дискримінаційними. Зокрема йшлося про наявність складів саме в Одесі та поставку окремих продуктів до 7 години ранку, наприклад, молока. Однак департамент відмовився змінювати тендерну документацію.