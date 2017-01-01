В Одесі відкрили кримінальне провадження щодо махінацій під час будівництва Потьомкінських сходів

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Потьомкінські сходи

Громадські активісти заявляють про незаконність реставрації Потьомкінських сходів і вимагають, щоб їх обстежили київські фахівці

За заявою одеських активістів відкрито кримінальне провадження про порушення, допущені під час реставрації Потьомкінських сходів, повідомляє «Думская».

«Потьомкінські сходи є пам'яткою національного значення і не перебувають у власності територіальної громади міста Одеси. Проте управління капітального будівництва Одеської міської ради здійснювало закупівлю робіт з реставрації і надалі їх фінансував... Управління здійснило закупівлю і профінансувало виконання та інших робіт в охоронній зоні Потьомкінських сходів, зокрема відкриття арочних проходів під сходами, дозволу на проведення яких не виявлено», – йдеться в заяві громадських об'єднань.

Активісти вбачають у діях міської влади ознаки злочинів, передбачених статтями 210, 298 і 364 КК України і звернулися з відповідною заявою до поліції. Не дочекавшись реакції, заявники подали до суду, який зобов'язав слідчого внести інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і зараз провадження все-таки відкрито.

За словами активіста Юрія Нікітіна, громадські працівники домагатимуться, щоб сходи обстежила незалежна комісія. «Було б правильно, щоб до цієї комісії увійшли і дали свої рекомендації реставратори та інженери з Києва», – вважає він.

Нагадаємо, рух пішоходів Потьомкінськими сходами буде закрито до кінця квітня, повідомили в одеській мерії.