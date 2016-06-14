У Парижі проти свавілля поліції вийшли на протести тисячі людей

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Протестувальники закликали до роззброєння поліцейських і вигукували гасла про справедливість

У Парижі 18 лютого відбулася акція протесту, в якій взяли участь понад дві тисячі осіб.

Про це повідомляє France24.

Протестувальники закликали до роззброєння поліцейських і вигукували гасла про справедливість.

Демонстранти несли плакати з написами «Справедливість для Тео».

Як повідомили протестувальники, поліція перекрила їм доступ до Площі Республіки.

Приводом для акції став інцидент, що стався на початку лютого в північному передмісті Парижа, де поліція затримала 22-річного молодого чоловіка на ім'я Тео, застосувавши кийки. Після цього він опинився у лікарні. Він заявив, що поліцейські зґвалтували його поліцейською палицею.

Подія привернула увагу громадськості, стала однією з найбільш обговорюваних тем у французьких ЗМІ і причиною серії заворушень в передмістях французької столиці, під час яких застосовували сльозогінний газ.