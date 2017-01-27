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    У Перу через затяжну зливу готель знесло в річку

    • Сьогодні, 06:40
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    Скріншот з відео
    Скріншот з відео

    На щастя, ніхто не постраждав

    Через сильну зливу в Перу трьохповерховий готель підмило водою, в результаті чого він впав у річку. Про це пише «Euronews».

    Будівля готелю була розташована на березі річки. Через дощ, що лив 10 годин поспіль, землю під готелем змило, і він впав у воду. Потерпілих немає, оскільки всіх працівників та туристів вчасно евакуювати.

    Відомо, що заклад лише нещодавно відкрили після капітального ремонту. 

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