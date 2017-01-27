У Перу через затяжну зливу готель знесло в річку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

На щастя, ніхто не постраждав

Через сильну зливу в Перу трьохповерховий готель підмило водою, в результаті чого він впав у річку. Про це пише «Euronews».

Будівля готелю була розташована на березі річки. Через дощ, що лив 10 годин поспіль, землю під готелем змило, і він впав у воду. Потерпілих немає, оскільки всіх працівників та туристів вчасно евакуювати.

Відомо, що заклад лише нещодавно відкрили після капітального ремонту.