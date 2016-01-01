У Південній Кореї, щоб подолати грип, знищили 26 млн птахів

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За останні кілька днів в північній провінції Казвін було знищено 63 тис. курей

За останні кілька днів в північній провінції Казвін було знищено 63 тис. курей, 800 тис. яєць і курчат, які щойно вилупилися

У Південній Кореї поширення пташиного грипу призвело до знищення 26 млн курей і качок. У боротьбу з високопатогенним вірусом пташиного грипу H5N6 включається армія, повідомляє « Інтерфакс » із посиланням на західні ЗМІ.

Згідно із заявою міністерства сільського господарства республіки, H5N6 грип поширюється в країні з середини листопада. Нинішня епідемія стала наймасштабнішою з 2014 року.

Влада побоюється, що винищення птиці може призвести до стрімкого зростання цін на м'ясо і яйця.

За останні кілька днів в північній провінції Казвін було знищено 63 тис. курей, 800 тис. яєць і курчат, які щойно вилупилися. Винищення зазнали і дикі птахи, головним чином гуси.

Зазначимо що, ситуація з поширенням грипу птахів в світі ускладнюється. В даний час зареєстровані випадки високопатогенного грипу серед домашніх і диких птахів, які заразилися вірусом типу А підтипів Н5N1, Н5N2, Н5N5, Н5N6, Н5N8, Н5N9, Н7N8, Н7N3, Н7N7, Н7N1. Крім цього, реєструються випадки низькопатогенного грипу птахів підтипів Н5 і Н7.

Спалахи високопатогенного грипу птахів підтипу Н5N8 відбулися в 22 країнах, причому зростає число спалахів у домашніх птахів (кури, качки, індички, гуси) як в дрібних господарствах, так і на комерційних фермах.

Серйозне побоювання викликає ситуація в ряді країн Африки, зокрема на заході континенту, де сформувався стійкий кластер країн, щодо високопатогенного неблагополучних грипу птахів Н5N1.

Основним шляхом поширення вірусу є міграційні процеси диких птахів.