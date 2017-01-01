У Північній Кореї показали уявний ядерний удар по США

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http://skpkpss.ru/ День народження першого лідера країни Кім Ір Сена

«Пуск ракет» супроводжувався оркестром

У Північній Кореї день народження першого лідера країни Кім Ір Сена відзначили концертом. У ході святкової програми показали ядерний удар по США, передає ВВС.

У кульмінаційний момент програми на великому екрані з’явилось відео уявного ракетного удару по США.

«Пуск ракет» супроводжувався оркестром та співом військового хору.

Крім цього, на концерті був онук Кім Ір Сена — теперішній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.