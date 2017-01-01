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    У Північній Кореї показали уявний ядерний удар по США

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    День народження першого лідера країни Кім Ір Сена
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    День народження першого лідера країни Кім Ір Сена

    «Пуск ракет» супроводжувався оркестром

    У Північній Кореї день народження першого лідера країни Кім Ір Сена відзначили концертом. У ході святкової програми показали ядерний удар по США, передає ВВС.

    У кульмінаційний момент програми на великому екрані з’явилось відео уявного ракетного удару по США.

    «Пуск ракет» супроводжувався оркестром та співом військового хору.

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    Крім цього, на концерті був онук Кім Ір Сена — теперішній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

    США Північна Корея
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