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    У поліції заявили, що затримали співробітника прокуратури, який стріляв у Покровську

    • Сьогодні, 08:15
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    За інформацією деяких ЗМІ, правоохоронці приховали злочин від реєстрації

    Останнім часом у ЗМІ обговорюється інформація про те, що співробітники Покровського відділу поліції приховали від реєстрації злочин. Наразі за цим фактом триває службова перевірка. Ситуацію прокоментував очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

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    Аброськін відзначив, що на території Донеччини працює 6 базових відділів, в них працюють 4292 поліцейських, і дійсно, в одному з них такий факт мав місце. «Начальник слідчого відділення Покровського відділу поліції буквально місяць тому пройшов усі етапи конкурсу та працевлаштувався у прокуратуру м. Покровська. У зв’язку з цим чоловік, вочевидь, уявив себе дійсним співробітником прокуратури, і тому, коли йому доповіли про те, що мав місце факт хуліганських дій в одному з розважальних закладів, він вирішив укрити правопорушення від реєстрації», - зазначив Аброськін.

    Наразі за фактом укриття правопорушення від реєстрації проводиться службова перевірка, матеріалі якої будуть направлені до прокуратури Донецької області.

    «Я вважаю, що прокурор області прийме відповідне законне рішення у відношенні до працівника прокуратури. Що стосується дій чергового, слідчо-оперативної групи – їм буде надано відповідну оцінку. Такі люди працювати в органах поліції не будуть», - зазначив  Аброськін.

    Суд прийняв рішення про взяття порушника під арешт.

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