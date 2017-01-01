У Польщі не вистачає робочої сили: вся надія на українців

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Робота в Польщі

Уряд Польщі заохочуватиме молодих українців до отримання документів на постійне проживання і польського громадянства

У Польщі не вистачає робочих рук, а тому в країні здійснюватимуться заходи щодо залучення робітників зі Сходу Європи, зокрема України. Про це заявила міністр сім’ї, праці та соціальної політики Польщі Елжбета Рафальська.

«Безумовно, та ситуація, яка склалася на ринку праці, нам чітко показує, що в Польщі починає не вистачати робочих рук», - підкреслила вона.

Рафальська зазначила, що в Міністерстві розвитку зараз триває робота над пропозиціями для іммігрантів зі Сходу щодо приїзду до праці і проживання до РП.

«Це політика заохочуватиме приїзд до нас іноземців зі Сходу», - заявила Рафальська.

Вона додала, що ця політика мусить певним чином контролюватися.

Міжвідомча група, в яку входять представники міністерств розвитку, сім’ї та внутрішніх справ, готують зміни до міграційного законодавства країни. За словами заступника міністра розвитку РП Єжи Квецінського, ця політика спрямована загалом до українців і має стати «ефективним рецептом на демографічну кризу в Польщі».

Уряд Польщі хоче давати українцям візи на довші періоди часу. Він також заохочуватиме молодих українців до отримання документів на постійне проживання і польського громадянства.

Джерело: Укрінформ