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    У Польщі пошкоджено 15 українських пам’ятників

    • Сьогодні, 14:49
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    <span>Кладовище с.Грушовичі поблизу Перемишля.&nbsp;</span>
    Фото: Zik
    Кладовище с.Грушовичі поблизу Перемишля. 

    В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань українських пам’ятників у Польщі

    Протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань як українських пам’ятників у Польщі, так і польських – в Україні, передає «Главком».

    «Упродовж трьох років у Польщі зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Україні — 4 польських, і всі відновлені коштом української сторони. Натомість у Польщі — жоден», — йдеться у повідомленні.

    В Інституті нагадали, що наруга над пам’ятником воїнам УПА на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля, що відбулася 26 квітня, була санкціонована місцевою владою та отримала схвалення у Варшаві.

    Також йдеться, що відсутність належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті в Польщі змусили Український інститут національної пам’яті призупинити процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України. Таких польських місць пам’яті в Україні щонайменше 105.

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    Польща Україна
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