У Польщі пошкоджено 15 українських пам’ятників

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Фото: Zik Кладовище с.Грушовичі поблизу Перемишля.

В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань українських пам’ятників у Польщі

Протягом трьох років у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Інституті національної пам’яті створили карту руйнувань як українських пам’ятників у Польщі, так і польських – в Україні, передає «Главком».

«Упродовж трьох років у Польщі зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників. В Україні — 4 польських, і всі відновлені коштом української сторони. Натомість у Польщі — жоден», — йдеться у повідомленні.

В Інституті нагадали, що наруга над пам’ятником воїнам УПА на цвинтарі польського села Грушовичі поблизу Перемишля, що відбулася 26 квітня, була санкціонована місцевою владою та отримала схвалення у Варшаві.

Також йдеться, що відсутність належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті в Польщі змусили Український інститут національної пам’яті призупинити процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України. Таких польських місць пам’яті в Україні щонайменше 105.