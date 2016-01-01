У Польщі висунуто звинувачення чоловіку, який горланив на марші «Смерть українцям!»

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Підозрюваний заперечує, що саме він вигукував антиукраїнські гасла

У Польщі висунуто звинувачення 30-річному чоловіку за висловлювання погроз щодо українців та заклик до ненависті на національному ґрунті.

Як передає Європейська правда, підозрюваний Адріан Н. є жителем міста Ропчице та має вищу освіту. На основі висунутих звинувачень йому загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі. За словами прокурора Марти Пентковської, прес-секретаря прокуратури в Перемишлі, підозрюваного, який зізнався, що брав участь у марші, можна побачити у двох відозаписах, зроблених на вулицях Перемишля.

На одному з відео видно і чути, які він кричав: «Польський Перемишль, польський Львів», а на другому відео чути його заклик «Смерть українцям!».

Повідомляється, що підозрюваний категорично заперечує, що саме він вигукував ці гасла. Прокурор додала, що автор другого відео впізнав підозрюваного та вказав, що саме він вигукував антиукраїнські гасла.

«Враховуючи те, що підозрюваний не визнає, що викрикував «Смерть українцям», а свідок його впізнав і підтвердив, що кричав саме він, необхідно буде провести ідентифікацію голосу на записі», – розповіла Пентковська.

Повідомляється, що організатори маршу заявляють, що зроблене відео є провокацією та висловлюють сумніви щодо самого запису.

Нагадаємо, у польському Перемишлі 10 грудня учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», що відбувся під патронатом мера міста, кричали «Смерть українцям!». Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що марш у Перемишлі є провокацією, «в якій є рука Кремля».