У Польщі заарештовали українців у підозрі в торгівлі людьми

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Підозрювані займалися утримуванням і змушуванням жінок до проституції, а також торгували наркотиками

Поліція з Лодзі припинили діяльність організованої злочинної групи, яка на території Лодзького і Мазовецього воєводств займалася утримуванням і змушуванням жінок до проституції, а також торгувала наркотиками. Підозрювані займалися утримуванням і змушуванням жінок до проституції, а також торгували наркотиками.

Затримано 13 осіб, серед яких три жінки.

Поліція провела операцію затримання одночасно в Опочні, Пясечні і в Радомі.

«Зібраний матеріал вказує на злочинні дії у справі торгівлі людьми», – наголошує речник Воєводської комендатури поліції в Лодзі, молодший інспектор Йоанна Концька.

Злочинці вишукували на порталах товариські пропозиції жінок, які опинилися у важкій матеріальній ситуації. Позбавляли їх свободи і погрозами й карами змушували займатися проституцією, а з цього мали фінансову вигоду. Жінок, зокрема, узалежнювали від наркотиків, робили їм фотосесії.

Поліція встановила, що угруповання діяло з 2015 року. Ним керували 33-літній громадянин України та 37-річний поляк. Наглядали над використовуваними жінками 58-літня українка та 24-літня полька.

Суд, згідно із заявою Окружної прокуратури в Пйотркові Трибунальському, тимчасово заарештував чотирьох підозрюваних, до 6 осіб застосовано поліцейський нагляд. Підозрювані можуть бути покарані позбавленням волі до 10 років.

Джерело: Польське радіо