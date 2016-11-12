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    У Польщі затримали австрійця, якого підозрюють у вбивствах полонених на Донбасі

    • Сьогодні, 16:53
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    Польські прикордонники
    Польські прикордонники

    Підозрюваного затримано на території контрольно-пропускного пункту на польському кордоні

    Польська Прикордонна служба затримала на кордоні з Україною 25-річного громадянина Австрії, що був у розшуку за підозрою в участі у збройних діях на території Східної України. Про це повідомляє Польське радіо.

    За його даними, існує ймовірність, що затриманий належав до однієї з груп, що бере участь у боротьбі з українськими військами, і вбивав поранених та полонених.

    Австрійця було затримано вночі з п’ятниці на суботу на території контрольно-пропускного пункту в Дорогуську (на українському боці – Ягодин), коли він намагався виїхати з Польщі.

    Як повідомив речник Надбужансього відділення Прикордонної служби Даріуш Сєнніцький, затримання стало можливим завдяки детальному контролю, що відбувається на зовнішньому кордоні Європейського Союзу. Від 7 квітня застосовуються суворіші правила перетину зовнішньої межі ЄС громадянами країн Євроспільноти. Кожен подорожній, який в’їжджає на територію Шенгенської зони або звідси виїжджає, перевіряється в місцевих і європейських базах даних.

    Затриманого австрійця чекає процедура, пов’язана з екстрадицією до Австрії.

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