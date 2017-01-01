У польському містечку Елк відбуваються сутички після нічного убивства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед рестораном з кебабами, де сталося вбивство, зібралося кілька 200-400 осіб

Зі столиці Вармінсько-мазурського воєводства Ольштина до повітового містечка Елк (Польща) було надіслано підкріплення у вигляді поліцейських підрозділів. Вони повинні допомогти утримати порядок у місті після трагічної бійки у новорічну ніч, коли загинув 21-річний чоловік.

Перед рестораном з кебабами, де сталося вбивство, зібралося кілька 200-400 осіб. Деякі з присутніх вигукують расистські гасла, кидають петарди і каміння. На тротуарі запалали свічки.

Додаткові сили поліції також контролюють вулиці міста. Як наголосив штабний сержант Рафал Яцковський, загрози громадського порядку немає, але необхідно збільшити кількість патрулювань.

Все ще невідомо, що стало причиною бійки на вулиці Армії Крайової, де від двох ударів ножом загинув молодик. Тривають прослуховування 4 чоловіків, затриманих у цій справі. Вони іноземці. Відомо, що у бійці брали участь іноземці і поляки.