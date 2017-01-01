У Порошенка натякнули Гройсману, що він може втратити посаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман у Верховній Раді

Річний імунітет Гройсмана на посаді прем’єра спливає у квітні

Якщо Володимир Гройсман знайде час і бажання зустрічатися з депутатами і переконувати їх в необхідності власного прем'єрства, то він зможе досягти потрібного результату. Про це Олександр Грановський розповів у ефірі програми «Лівий берег» на 24 Каналі.

Як відомо, річний імунітет Гройсмана на посаді прем’єра спливає у квітні.

«Сьогоднішня Верховна Рада – досить складний і навіть у чомусь розбалансований механізм. Проте будь-яке питання, і навіть дуже непросте, в цій Раді сьогодні вирішується за допомогою звичайних людських і ділових комунікацій. Якщо Володимир Гройсман знайде час і бажання зустрічатися з депутатами і переконувати їх, то, думаю, він зможе досягти потрібного результату», - сказав Грановський.

За його словами, президент України Петро Порошенко допомагатиме Гройсману зберегти свої повноваження на посаді, «Президент не чужа йому людина. Безумовно, він багато в чому є для Гройсмана соратником. Тому, думаю, буде йому допомагати. Ці люди давно один одного знають і об'єднані спільною метою», - зазначив Грановський.

Читайте також статтю «Главкома» Слабкі місця Гройсмана. Уряд і його внутрішні війни