У Порошенка розповіли, як Україна повертатиме анексований Крим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Костянтин Єлісєєв

Єлісєєв заявив, що в основі плану повернення Криму повинна залишатися стратегія реформ і боротьби з корупцією.

Україна буде повертати анексований Росією Крим у мирний спосіб із використанням міжнародних судових структур.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Ми будемо саме політико-дипломатичним шляхом, мирним шляхом повертати Крим Україні. Рано чи пізно це станеться, і ми будемо робити усе можливе. У тому числі, з використанням інструментів міжнародних судових структур. Ми подали відповідні позови, щоб російська сторона відчула відповідальність за агресивну політику по відношенню і до Криму, і до Донбасу», - заявив Єлісєєв.

Заступник глави АП додав, що в основі плану повернення Криму повинна залишатися стратегія реформ і боротьби з корупцією.

«Я вважаю, що в основі цієї стратегії є і повинна залишатися стратегія реформ за кращими європейськими стандартами, стратегія боротьби з корупцією, стратегія наближення України до кращих європейських стандартів в галузі прав людини, економіки і розвитку», - додав Єлісєєв.