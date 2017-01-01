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    У Порошенка розповіли, як Україна повертатиме анексований Крим

    • Сьогодні, 20:46
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    <em>Костянтин Єлісєєв</em>
    Костянтин Єлісєєв

    Єлісєєв заявив, що в основі плану повернення Криму повинна залишатися стратегія реформ і боротьби з корупцією.

    Україна буде повертати анексований Росією Крим у мирний спосіб із використанням міжнародних судових структур.

    Про це заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

    «Ми будемо саме політико-дипломатичним шляхом, мирним шляхом повертати Крим Україні. Рано чи пізно це станеться, і ми будемо робити усе можливе. У тому числі, з використанням інструментів міжнародних судових структур. Ми подали відповідні позови, щоб російська сторона відчула відповідальність за агресивну політику по відношенню і до Криму, і до Донбасу», - заявив Єлісєєв.

    Заступник глави АП додав, що в основі плану повернення Криму повинна залишатися стратегія реформ і боротьби з корупцією.

    «Я вважаю, що в основі цієї стратегії є і повинна залишатися стратегія реформ за кращими європейськими стандартами, стратегія боротьби з корупцією, стратегія наближення України до кращих європейських стандартів в галузі прав людини, економіки і розвитку», - додав Єлісєєв.

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