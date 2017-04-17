У Португалії впав літак. Загинуло п’ятеро людей

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Пілот літака і троє пасажирів загинули. Крім того, загинув один з мешканців району, в якому розбився літак

У понеділок у селі Тірес поблизу Лісабона розбився невеликий літак, повідомляє видання Publico.

Літак вибухнув у повітрі і впав у житловому районі поблизу супермаркету Lidl. За інформацією джерел видання у службі порятунку, пілот літака і троє пасажирів загинули. Крім того, загинув один з мешканців району, в якому розбився літак.

Інше джерело повідомляє, що літак упав на вантажівку. На місце падіння літака прибули рятувальники і пожежники, а також президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза.

Зазначається, що літак, який зазнав аварії, мав швейцарську реєстрацію і прямував до Марселя.