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    У Португалії впав літак. Загинуло п’ятеро людей

    • Сьогодні, 15:59
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    Пілот літака і троє пасажирів загинули. Крім того, загинув один з мешканців району, в якому розбився літак

    У понеділок у селі Тірес поблизу Лісабона розбився невеликий літак, повідомляє видання Publico.

    Літак вибухнув у повітрі і впав у житловому районі поблизу супермаркету Lidl. За інформацією джерел видання у службі порятунку, пілот літака і троє пасажирів загинули. Крім того, загинув один з мешканців району, в якому розбився літак.

    Інше джерело повідомляє, що літак упав на вантажівку. На місце падіння літака прибули рятувальники і пожежники, а також президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза.

    Зазначається, що літак, який зазнав аварії, мав швейцарську реєстрацію і прямував до Марселя.

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