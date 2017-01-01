У прикарпатському коледжі обвалилась стіна

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У Коломиї обвалилась частина корпусу економіко-правового коледжу

У Коломиї обвалився триповерховий корпус Коломийського економіко-правового коледжу. Про це повідомила очільник прес-служби ГУНП В Івано-франківській області Мирослава Белтик.

«У Коломиї, сьогодні по вулиці Богдана Хмельницького. Стався обвал частина корпусу економіко-правового коледжу. В результаті обвалу потерпілих не було», — повідомила вона.

Також вона зазначила, на разі там працює слідчо-оперативна група, рятувальники.

«Поки що підозри на терористичні акти не підтверджуються — вибухових речовин не було виявлено. Зараз з’ясовують чи були тріщини в будівлі, чи інші пошкодження», — повідомила вона.

Очевидці розповіли «Дзеркалу Коломиї» з місця події про те, як стався обвал.

«Почалося все з того, що на першому поверсі у їдальні був шум і почали відставати панелі. Ми подумали, що це бігають щури… Це сталося за годину до обвалу.

Потім почався навчальний процес. Раптом в аудиторію забігає студент і каже, щоб всі негайно виходили, почалася евакуація. Студенти залишили свої речі і ми швидко вийшли. Це було за 15-20 хвилин до обвалу.

Десь протягом 10 хвилин будівля просто обсипалася. Коли я виходила, то на першому поверсі панелі складалися, як книжка. Мабуть, просів фундамент і під вагою 2, 3, 4 поверхів воно все обвалилося», – повідомила очевидець, викладачка коледжу Валентина Гаврилова.

«Я сиділа в себе в кабінеті і почула, як одна зі студенток сказала, що тріснула стіна. Ми вийшли просто подивитися, а потім повернулися по свої речі. І як поверталися моментально зрушилася стіна, ми вже не змогли вийти з приміщення. Директор виламав задні двері і лише тоді ми вибігли з приміщення. Ми чудом залишилися живі. Дехто навіть не встиг забрати свої речі…», – розповіла секретарка директора коледжу Надія Зеленюк.

Як повідомляли, у терміновому порядку були евакуйовані учні та персонал. Постраждалих у результаті події немає.