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    У прямому ефірі нардеп Кужель кинула в «радикала» Мосійчука склянку з водою

    • Сьогодні, 05:35
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    Під час виступу Кужель Мосійчук кілька разів намагався її перебити, вживши в тому числі вираз «московська зозуля»

    Народні депутати Олександра Кужель («Батьківщина») та Ігор Мосійчук (РПЛ) влаштували суперечку в прямому ефірі одного з телеканалів, після чого в «радикала» полетіла склянка з водою.

    Відео інциденту опубліковано в мережі.

    Як випливає з запису, під час виступу Кужель Мосійчук кілька разів намагався її перебити, вживши в тому числі вираз «московська зозуля». Після словесної перепалки у нардепа кинули склянку з водою. На відео момент кидка не видно, однак після стало зрозуміло, що крім Мосійчука, постраждав нардеп Олексій Гончаренко – він також був облитий водою.

    Пізніше обидва учасника конфлікту прокоментували інцидент на сторінках в соцмережі Facebook.

    «З серії «корисні поради». Вода зі слабкою концентрацією лимона відмінно змиває бруд і заспокоює істерику – правда, на короткий час», – написала Кужель.

    У свою чергу Мосійчук звинуватив фракцію «Батьківщина» у спробі зриву прийняття держбюджету-2017.

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