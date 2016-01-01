У прямому ефірі нардеп Кужель кинула в «радикала» Мосійчука склянку з водою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час виступу Кужель Мосійчук кілька разів намагався її перебити, вживши в тому числі вираз «московська зозуля»

Народні депутати Олександра Кужель («Батьківщина») та Ігор Мосійчук (РПЛ) влаштували суперечку в прямому ефірі одного з телеканалів, після чого в «радикала» полетіла склянка з водою.

Відео інциденту опубліковано в мережі.

Як випливає з запису, під час виступу Кужель Мосійчук кілька разів намагався її перебити, вживши в тому числі вираз «московська зозуля». Після словесної перепалки у нардепа кинули склянку з водою. На відео момент кидка не видно, однак після стало зрозуміло, що крім Мосійчука, постраждав нардеп Олексій Гончаренко – він також був облитий водою.

Пізніше обидва учасника конфлікту прокоментували інцидент на сторінках в соцмережі Facebook.

«З серії «корисні поради». Вода зі слабкою концентрацією лимона відмінно змиває бруд і заспокоює істерику – правда, на короткий час», – написала Кужель.

У свою чергу Мосійчук звинуватив фракцію «Батьківщина» у спробі зриву прийняття держбюджету-2017.