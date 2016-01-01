У Путіна допустили можливість відключення Росії від світового інтернету

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Є висока вірогідність «тектонічних зрушень» у наших відносинах із Заходом у бік погіршення, кажуть в Кремлі

Росія повинна бути готова до того, що її можуть відключити від світового інтернету. Про це заявив радник президента РФ Володимира Путіна з інтернету Герман Клименко в інтерв'ю RT.

«Наша країна повинна бути готова до того, що її відключать від світового інтернету», - сказав він.

За його словами, в проекті закону про регулювання російського сегменту інтернету мова йде про захист критично важливої інфраструктури, яка повинна розміщатися на території Росії. Він навів приклад, як окупований Крим відключили від роботи сервісів Google і Microsoft.

«Висока вірогідність «тектонічних зрушень» у наших відносинах із Заходом у бік погіршення. Тому перед нами стоїть завдання — відрегулювати російський сегмент інтернету, щоб захиститися від подібних сценаріїв. Важливо, щоб у Росії продовжували працювати електронна пошта, телеграф, телефон, соціальні мережі. Критична інфраструктура, включаючи копію доменної зони, повинна перебувати на нашій території, щоб ніхто не міг відключити. Регулювання звичайних користувачів цей закон не зачіпає», - сказав він.