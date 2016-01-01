У Путіна назвали нові санкції проти РФ спробою підірвати позиції Трампа

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Реакція російської сторони буде симетричною і доставить США «істотний дискомфорт», сказав прес-секретар Путіна

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що адміністрація президента США Барака Обами своїми діями прагне підірвати позиції Дональда Трампа на міжнародній арені.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Мова йде про нові санкції проти Росії, у зв'язку з кібератаками, метою яких було вплинути на хід виборів американського президента.

«Це — дії, які істотно підривають зовнішньополітичні позиції наступної адміністрації. Навряд чи вони мали будь-які аналоги в історії США», — сказав Пєсков.

За його словами, між президентом Росії Владіміром Путіним та новообраним президентом США Дональдом Трампом, «крім телефонної розмови, не було якихось субстантивних серйозних контактів».

«Ми чітко бачимо, що (стара — ред. ) адміністрація намагається нав'язати певну лінію. Тобто, позбавити (нову — ред. ) адміністрацію якогось рівня дієздатності і позбавити її права вибору того шляху, яким запропонує йти новий президент. Ще раз зазначу, це внутрішня справа США», — додав Пєсков.

При цьому він зазначив, що президент РФ, приймаючи рішення про заходи у відповідь, врахує те, що адміністрації Барака Обами залишилося працювати три тижні.

Реакція російської сторони буде симетричною і доставить США «істотний дискомфорт», сказав прес-секретар Путіна.