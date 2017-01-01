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    У п'ятницю буде морозно, але без опадів

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    У Карпатах вночі очікується до -24

    20 січня в Києві хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, удень -1...-3 градуси.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-18 градусів, на Волині -7...-12 градусів, удень 0...-6 градусів.

    У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -19...-24 градуси, удень -1...-6 градусів.

    На півночі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, удень 0...-6 градусів.

    У центрі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-18 градусів, удень -1...-7 градусів.

    На сході України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, уночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-18 градусів, удень -1...-6 градусів.

    На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-14 градусів, удень 0...-6 градусів.

    У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень 0...-5 градусів.

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