У п'ятницю буде морозно, але без опадів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Карпатах вночі очікується до -24

20 січня в Києві хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, удень -1...-3 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, уночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-18 градусів, на Волині -7...-12 градусів, удень 0...-6 градусів.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -19...-24 градуси, удень -1...-6 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, удень 0...-6 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-18 градусів, удень -1...-7 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, невеликий сніг, уночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-18 градусів, удень -1...-6 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-14 градусів, удень 0...-6 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень 0...-5 градусів.