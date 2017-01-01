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    У Радбезі ООН пройдуть слухання про стан прав людини

    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка
    <span>Рада Безпеки ООН</span>
    ЕРА
    Рада Безпеки ООН

    На засіданні обговорять і виникнення конфліктів

    Сьогодні, 18 квітня, Рада Безпеки ООН проведе слухання про стан прав людини, передає "Голос Америки".

    Посол США при ООН Ніккі Хейлі ще до початку головування Сполучених Штатів в Радбезі розповіла журналістам про те, що вона планує провести засідання присвячене основним проблемам, пов'язаними з правами осіб, які призводять до конфліктів.

    Як приклад Хейлі призвела студентські протести проти президента Сирії Башара Асада, що викликали шестирічний конфлікт; самоспалення туніського торговця фруктами, якого переслідувала поліція і який не міг працювати, що викликало загальнонаціональні демонстрації, а також масові порушення прав людини в Північній Кореї.

    правозахисники ООН Башар Асад Радбез ООН
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