У Радбезі ООН пройдуть слухання про стан прав людини

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ЕРА Рада Безпеки ООН

На засіданні обговорять і виникнення конфліктів

Сьогодні, 18 квітня, Рада Безпеки ООН проведе слухання про стан прав людини, передає "Голос Америки".

Посол США при ООН Ніккі Хейлі ще до початку головування Сполучених Штатів в Радбезі розповіла журналістам про те, що вона планує провести засідання присвячене основним проблемам, пов'язаними з правами осіб, які призводять до конфліктів.

Як приклад Хейлі призвела студентські протести проти президента Сирії Башара Асада, що викликали шестирічний конфлікт; самоспалення туніського торговця фруктами, якого переслідувала поліція і який не міг працювати, що викликало загальнонаціональні демонстрації, а також масові порушення прав людини в Північній Кореї.