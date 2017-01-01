У Радбезі ООН пройдуть слухання про стан прав людини
- Сьогодні, 09:01
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ЕРА
Рада Безпеки ООН
На засіданні обговорять і виникнення конфліктів
Сьогодні, 18 квітня, Рада Безпеки ООН проведе слухання про стан прав людини, передає "Голос Америки".
Посол США при ООН Ніккі Хейлі ще до початку головування Сполучених Штатів в Радбезі розповіла журналістам про те, що вона планує провести засідання присвячене основним проблемам, пов'язаними з правами осіб, які призводять до конфліктів.
Як приклад Хейлі призвела студентські протести проти президента Сирії Башара Асада, що викликали шестирічний конфлікт; самоспалення туніського торговця фруктами, якого переслідувала поліція і який не міг працювати, що викликало загальнонаціональні демонстрації, а також масові порушення прав людини в Північній Кореї.