У Раді готують закон про амністію. Випустять засуджених учасників АТО?

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Закон про амністію передбачає звільнення «ветеранів війни», що опинилися за гратами за нетяжкі злочини

Цього тижня народні депутати України голосуватимуть за закон про амністію. Законопроект передбачає «звільнення ветеранів війни за Незалежність», що опинилися за гратами за нетяжкі злочини. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Єгор Соболєв.

«На погоджувальній раді парламенту домовилися зі спікером Андрієм Парубієм про голосування цього тижня за закон про амністію. Зокрема, і для ветеранів цієї війни за Незалежність, які опинилися за гратами держави, яку вони захищали», – зазначив нардеп.

Спікер пообіцяв винести законопроект на розгляд вранці у середу, 21 грудня.

«Це останній шанс нам проголосувати за амністію у 2016 році. Нагадаю, ухвалений нами влітку закон був ветований Петром Порошенком», – зазначив Єгор Соболєв.

Згідно останній редакції закону, яка узгоджена із президентом, від покарання будуть звільнені особи, що не вчинили тяжкого або особливо тяжкого злочину, або вчинили необережний злочин, а також особи, вироки стосовно яких не набрали законної сили, в тому числі ветерани війни.

«...Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, осіб, визнаних винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, а також осіб, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили ... ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту)», – йдеться у законопроекті.