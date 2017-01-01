У Раді пропонують назвати війну війною. Автори законопроекту - депутати різних фракцій

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У документі йдеться про те, щоб дати уряду півроку на пошук альтернативи вугіллю з ОРДЛО

На сайті Верховної Ради з’явився проект закону про тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України. Серед співавторів законопроекту – в основному нардепи «Батьківщини» та «Народного фронту». Пояснювальної записки до нього поки що немає, але один зі співавторів документу, народний депутат від «Батьківщини» Альона Шкрум, розповіла «Главкому» про основні пункти проекту.

«Йдеться про те, щоб назвати війну війною, заборонити торгівлю, дати шість місяців для того, щоб знайти альтернативні джерела постачання, наприклад, вугілля», - розповіла вона.

Шкрум нагадала, що кілька місяців тому «Батьківщина» разом із «Самопоміччю» вже пропонували подібний законопроект, що був вщент розкритикований Блоком Петра Порошенка та самим президентом, який заявив, що документ грає на руку Кремлю. «Після цього Порошенко сам одномоментно заборонив торгівлю з окупантами, не давши часу на «перехідний період», - зазначила Шкрум.

Законопроект також передбачає соціальні гарантії. «Відповідно до міжнародних конвенцій, навіть якщо територія окупована, держава все одно має позитивні зобов’язання перед громадянами, які знаходяться на окупованій території: наприклад, ми мусимо виплачувати пенсії, але тим, хто повертається до нас – перетинає кордон», - розповіла нардеп.