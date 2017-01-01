У рейдерів під час обшуку знайшли сертифікати на 400 кг золота

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Служба безпеки України

СБУ вилучила також 60 кг золотих зливків і велику суму у валюті

Під час обшуків у рамках справи щодо рейдерського захоплення одного з агрохолдингів правоохоронці вилучили в фігурантів сертифікати на 400 кг золота, 60 кг зливків та чималу суму грошей.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ щодо заволодіння керівним партнером одного з великих агрохолдингів частки майна, що належить іншому партнеру, Служба безпеки України спільно з прокуратурою провела низку обшуків. Слідчі дії відбулися в офісах підприємств, що входять до структури холдингу, та в оселях посадовців, причетних до протиправної діяльності. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 390 тис. дол. та 10 тис. євро готівки, 60 кг золота у зливках, сертифікати на золоті зливки (999,9 проба) на 400 кг, документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи», – зазначається у повідомленні.

У СБУ додали, що п’ятьом посадовцям агрохолдингу вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Наразі слідчі дії тривають.