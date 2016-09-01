У Рівному неповнолітня дівчина у стані сп'яніння викрала Hummer і потрапила в ДТП

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На дівчину склали 4 адміністративних протоколи

У Рівному неповнолітня дівчина спровокувала ДТП на автомобілі, який, ймовірно, викрала. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України на сторінці в

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Як повідомляється, 13 лютого близько 22:00 патрульним надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом Hummer на вулиці Академіка Грушевського, а від перехожих поліцейські дізналися про ДТП без потерпілих на вулиці Соборній з участю автомобілів Hummer і Daewoo Lanos.

«Інспектори з'ясували: 16-річна водій за кермом Hummer везла двох пасажирок 16 і 18 років, не впоралася з керуванням і врізалася в Daewoo Lanos. Обидва авто отримали механічні пошкодження. Також під час аварії автомобілі пошкодили металеву огорожу», - йдеться в повідомленні.

Після ДТП двоє дівчат втекли з місця аварії, і вже незабаром інспектори встановили місце проживання вірогідної водійки. Вдома її не виявилося, тому про пригоду повідомили її матері і запросили у відділ поліції. В одному з розважальних закладів інспектори виявили авто і пасажирку доставили у відділ поліції.

«Дівчина, яка, ймовірно, незаконно заволоділа авто і скоїла ДТП, через деякий час повернулася на місце події, де її виявили патрульні і запросили в медустанову на огляд. Громадянка підтвердила, що вживала алкогольні напої, однак проходити медичний огляд відмовилася», - йдеться в інформації.

На неї склали 4 адмінматеріали: за 1 ч. ст. 130 (Керування в стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч. 4 ст. 122 (Залишення місця ДТП), ч. 2 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КпАП.

Ще один адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП інспектори склали на матір водійки. За фактом незаконного заволодіння триває досудове розслідування.