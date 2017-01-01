У Росії ціле село вигоріло вщент

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В Іркутській області повністю згоріло село Бубнівка, в якому жили 435 осіб

Причиною поширення вогню у відомстві назвали спалювання сміття та сухостою в селищах через відкриття дачного сезону.

В Іркутській області повністю згоріло село Бубнівка, в якому жили 435 осіб. У МНС повідомили, що всіх жителів вдалося евакуювати, ніхто не постраждав.

У Забайкальському краї загальна площа пожеж досягла 643 га.

Причиною поширення вогню у відомстві назвали спалювання сміття та сухостою в селищах через відкриття дачного сезону.

На всій території Сибірського федерального округу запроваджено режим надзвичайного стану. Про це в п’ятницю оголосив глава МНС Володимир Пучков. В області зафіксовано близько тисячі лісових пожеж.