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    У Росії ціле село вигоріло вщент

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    В Іркутській області повністю згоріло село Бубнівка, в якому жили 435 осіб
    В Іркутській області повністю згоріло село Бубнівка, в якому жили 435 осіб

    Причиною поширення вогню у відомстві назвали спалювання сміття та сухостою в селищах через відкриття дачного сезону.

    В Іркутській області повністю згоріло село Бубнівка, в якому жили 435 осіб. У МНС повідомили, що всіх жителів вдалося евакуювати, ніхто не постраждав.

    У Забайкальському краї загальна площа пожеж досягла 643 га.

    Причиною поширення вогню у відомстві назвали спалювання сміття та сухостою в селищах через відкриття дачного сезону.

    На всій території Сибірського федерального округу запроваджено режим надзвичайного стану. Про це в п’ятницю оголосив глава МНС Володимир Пучков. В області зафіксовано близько тисячі лісових пожеж.

    сміття
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