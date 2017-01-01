У Росії хочуть обкласти податком малодітні сім’ї

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Малодітна російська сім'я

У Росії вирішили рублем боротися з низькою народжуваністю

У Росії запропонували ввести податок на малодітність. Відповідний пункт міститься в концепції федерального закону «Про статус багатодітних сімей», спрямованої президенту Росії Володимиру Путіну. Документ розробив директор Інституту демографії, міграції та регіонального розвитку Юрій Крупнов, повідомляють «Известия».

Податком повинні бути обкладені сім'ї з однією дитиною, а також ті сім’ї, які не мають дітей не через медичні показання. Розмір податку поки не визначено.

Документ пропонує ряд інших заходів, спрямованих на підтримку багатодітних сімей. Зокрема, передбачається прирівняти діяльність з вихованню дітей до трудового стажу. Також планується дати багатодітним сім'ям право на безкоштовну земельну ділянку з комунікаціями і встановити щомісячні грошові виплати в розмірі від 25 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в залежності від кількості дітей.

У документі багатодітна сім'я визначається як «повна сім'я за винятком випадків смерті одного з подружжя, що має трьох і більше дітей (молодший не повинен досягати 18 років)». Уточнюється, що в даний час в Росії таких сімей 6,5 відсотків. При цьому вони ростять близько 20 відсотків усіх дітей в країні.

Джерело: Лента.Ру