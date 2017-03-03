У Росії хочуть заборонити карти з українським Кримом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенатори РФ вважають, що карту без «російського» Криму можна розглядати як «порушення територіальної цілісності країни»

У Раді Федерації запропонували заборонити показувати в рекламі та друкованих матеріалах «спотворену карту» Російської Федерації без окупованого Криму

Документ уже доступний в електронній базі даних нижньої палати парламенту, передає РБК.

Автори законопроекту - сенатори Сергій Цеков та Ольга Ковітіді планують внести поправки в закон «Про рекламу». Ці зміни дадуть можливість регулювати виробництво і реалізацію друкованої продукції, навчальної літератури і карт, йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Як приклади сенатори навели рекламу пива «Сибірська Корона», де, як вони стверджують, «в ролі торгової марки використовується географічна карта Росії без анексованих Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя». Аналогічний приклад був і в рекламі компаній Coca-Cola і PepsiCo. На думку сенаторів, поправки дозволять забезпечити дотримання «правових та етичних норм в рекламі в торгівлі, туризмі і у виробництві друкованої продукції».

Нагадаємо, що Росія анексувала Крим у березні 2014 року після псевдореферендуму.