У Росії можуть заборонити «Свідків Єгови»

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Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій

У Росії хочуть закрити релігійну організацію «Свідки Єгови». Міністерство юстиції країни просить Верховний суд визнати цю організацію екстремістською.

У разі задоволення позову, направленого 15 березня, це стане вперше, коли під законодавчу заборону в Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.

В організації, яка має близько 170 тисяч послідовників у Росії, заявили, що у зверненні до суду йдеться про їхню штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі. За словами речника, визнання екстремістською змусило б організацію згорнути всю діяльність у Росії.

«Свідки Єгови» є однією з кількох релігійних організацій, щодо яких упродовж останніх років у Росії посилився тиск.

Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій, зокрема таких, як мормони, «Свідки Єгови» й деякі інші євангелістські течії.

Російська влада заявляє, що закон, який підтримує Російська православна церква, спрямований на боротьбу з екстремізмом і тероризмом.