  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Росії можуть заборонити «Свідків Єгови»

    • Сьогодні, 03:28
    • Розсилка

    Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій

    У Росії хочуть закрити релігійну організацію «Свідки Єгови». Міністерство юстиції країни просить Верховний суд визнати цю організацію екстремістською.

    У разі задоволення позову, направленого 15 березня, це стане вперше, коли під законодавчу заборону в Росії потрапить вся зареєстрована конфесія.

    В організації, яка має близько 170 тисяч послідовників у Росії, заявили, що у зверненні до суду йдеться про їхню штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі. За словами речника, визнання екстремістською змусило б організацію згорнути всю діяльність у Росії.

    «Свідки Єгови» є однією з кількох релігійних організацій, щодо яких упродовж останніх років у Росії посилився тиск.

    Так званий «закон Ярової», який у Росії набув чинності минулого року, обмежує діяльність релігійних організацій, зокрема таких, як мормони, «Свідки Єгови» й деякі інші євангелістські течії.

    Російська влада заявляє, що закон, який підтримує Російська православна церква, спрямований на боротьбу з екстремізмом і тероризмом.

    Росія церква суд закон православна церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ