У Росії на вчителя завели нову справу через вірш про Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Бившев

«На думку слідчих, вірш є принизливим для російського народу, хоча на мій погляд, він абсолютно невинний», - вчитель

Слідчий комітет завів кримінальну справу за статтею «розпалювання ненависті або ворожнечі» (ч. 1 ст. 282 КК РФ) відносно вчителя з Орловської області Олександра Бившева, який раніше був засуджений за тією ж статтею за публікацію вірша на підтримку України, повідомляє «Новая газета».

За словами Бившева, нова справа також пов'язана з віршем. Він називається «На независимость Украины» і було опубліковано на його сторінці «ВКонтакте» в лютому 2015 року.

«На думку слідчих, вірш є принизливим для російського народу, хоча на мій погляд, він абсолютно невинний», - сказав Бившев.

17 січня співробітники російського центру МВС з протидії екстремізму (центру «Е») пред'явили чоловікові постанову про порушення кримінальної справи. З документа випливає, що справа порушена 30 вересня 2016 року. Незадовго до цього Бившев повідомляв про початок дослідчої перевірки у зв'язку з віршем.

«Три години йшли слідчі дії, потім слідчі вилучили як речові докази мій ноутбук і всі носії», - пояснив Бившев.

Олександр Бившев, який працював учителем німецької мови в школі селища Кроми Орловської області Росії, був засуджений до 300 годин обов'язкових робіт через вірш «Украинским патриотам», опублікований ним в соцмережах в березні 2014 року. Суд визначив вірш як екстремістський: в ньому були знайдені образливі для росіян висловлювання і заклики до насильства над росіянами.