У Росії назвали неприпустимою екстрадицію блогера з Білорусі в Азербайджан
- Вчора, 23:45
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Розсилка
Москалькова зазначила, що Конституція РФ забороняє видачу росіян іншій державіУповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова назвала неприпустимою заплановану владою Білорусі видачу в Азербайджан блогера Олександра Лапшина.
«Вважаю неприпустимою видачу з території Союзної держави Росії і Білорусі в Азербайджанську Республіку громадянина Росії, незалежного журналіста Олександра Лапшина», - заявила вона.
Москалькова зазначила, що Конституція РФ забороняє видачу росіян іншій державі.
Нагадаємо, в ніч на 15 грудня в Мінську міліція затримала російсько-ізраїльського мандрівника і блогера Олександра Лапшина. Про це він сам розповів в Facebook, додавши, що затримання відбулося «за запитом Азербайджану».
Лапшина затримали тому, що він розшукується Азербайджаном. Як повідомляє видання Azeri.Today, мандрівника з 2011 року включено до чорного списку МЗС Азербайджану за відвідування Нагірного Карабаху (Азербайджан розглядає Карабах як свою територію, незаконно окуповану Вірменією. - Ред.).
TUT.BY повідомляє, що у Лапшина три паспорти: ізраїльський, український і канадський. Завдяки цьому в червні 2015-го мандрівник зміг в'їхати в Азербайджан всупереч чорному списку. Пройти прикордонний контроль Лапшин вдалося тому, що в українському паспорті його ім'я вказано українською мовою - «Олександр», повідомляє Azeri.Today.