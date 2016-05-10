У Росії назвали неприпустимою екстрадицію блогера з Білорусі в Азербайджан

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Москалькова зазначила, що Конституція РФ забороняє видачу росіян іншій державі

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова назвала неприпустимою заплановану владою Білорусі видачу в Азербайджан блогера Олександра Лапшина.

«Вважаю неприпустимою видачу з території Союзної держави Росії і Білорусі в Азербайджанську Республіку громадянина Росії, незалежного журналіста Олександра Лапшина», - заявила вона.

Москалькова зазначила, що Конституція РФ забороняє видачу росіян іншій державі.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня в Мінську міліція затримала російсько-ізраїльського мандрівника і блогера Олександра Лапшина. Про це він сам розповів в Facebook, додавши, що затримання відбулося «за запитом Азербайджану».

Лапшина затримали тому, що він розшукується Азербайджаном. Як повідомляє видання Azeri.Today, мандрівника з 2011 року включено до чорного списку МЗС Азербайджану за відвідування Нагірного Карабаху (Азербайджан розглядає Карабах як свою територію, незаконно окуповану Вірменією. - Ред.).

TUT.BY повідомляє, що у Лапшина три паспорти: ізраїльський, український і канадський. Завдяки цьому в червні 2015-го мандрівник зміг в'їхати в Азербайджан всупереч чорному списку. Пройти прикордонний контроль Лапшин вдалося тому, що в українському паспорті його ім'я вказано українською мовою - «Олександр», повідомляє Azeri.Today.