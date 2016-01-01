У Росії оголошено жалобу за загиблими у літаку, який упав у Чорне море

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Станом на початок доби 26 грудня лише 11 тіл загиблих в авіакатастрофі були знайдені

Сьогодні, 26 грудня, у Росії оголосили загальнонаціональний день жалоби за людьми, які загинули зранку 25 грудня в аварії військового літака Ту-154, що прямував до Сирії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За офіційними даними, загинули 92 людини, понад дві третини із жертв катастрофи – артисти ансамблю пісні й танцю російської армії імені Александрова, які мали дати концерт для російських військових, що воюють на території Сирії разом із силами режиму Башара Асада.

На борту літака були вісім членів екіпажу, шість інших військовослужбовців, дев’ять журналістів російських телеканалів – «Звєзда», НТВ та Першого каналу. Також серед загиблих –член Ради при президентові Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини, голова благодійного фонду «Справедлива допомога» Єлизавета Глінка, відома також за прізвиськом «Доктор Ліза».

У Москві люди продовжують покладати квіти і запалювати свічки перед концертним залом, де ансамбль імені Александрова часто виступав.

Фрагменти літака були виявлені менш ніж за два кілометри від узбережжя Сочі на глибинах від 50 до 70 метрів. Станом на початок доби 26 грудня лише 11 тіл загиблих в авіакатастрофі були знайдені. Також рятувальники шукають чорні скриньки літака, які допоможуть з’ясувати обставини трагедії.